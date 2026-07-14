Fiscalía apela detención domiciliaria de Zúñiga

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público apeló la detención domiciliaria otorgada al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, y pidió que se instale de inmediato el juicio oral por el caso 26J.

"No coincidimos con que se le conceda, respetamos las decisiones judiciales, pero hemos apelado. Vamos a solicitar que se inicie de una vez por todas el juicio oral", sostuvo Mariaca este martes ante la comisión especial de la Cámara de Diputados.

Zúñiga ya se encuentra formalmente acusado por el caso 26J, según informó la autoridad. Para la Fiscalía, la medida de detención domiciliaria no corresponde y por eso impugnaron la decisión judicial.

Avance del caso "Narcomaletas"

En el mismo informe, Mariaca actualizó el estado del denominado caso "Narcomaletas". La autoridad explicó que la investigación continúa en etapa preparatoria y que el plazo se extenderá hasta noviembre de este año. Hasta ahora no se logró establecer el paradero de las 31 maletas que presuntamente ingresaron al país en noviembre de 2025.

"Hasta la fecha no tenemos las maletas. Hoy tenemos cinco procesos penales, funcionarios públicos imputados e investigados y personas civiles; esta investigación continúa", afirmó.

De acuerdo con el fiscal general, hay cinco procesos penales derivados del caso, y siete personas permanecen con detención preventiva. La Fiscalía tomó conocimiento del hecho el 20 de enero de este año, 54 días después del presunto ingreso.Actualmente se realizan cooperaciones internacionales para avanzar en las diligencias. Estos avances fueron brindados por Mariaca ante la comisión especial conformada en Diputados, donde dio detalles de ambas investigaciones.

"No coincidimos con que se le conceda, respetamos las decisiones judiciales, pero hemos apelado. Vamos a solicitar que se inicie de una vez por todas el juicio oral", sostuvo.

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