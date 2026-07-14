Choferes toman las oficinas de GNV en Santa Cruz ante la escasez de diésel y exigen la entrega de tanques

El sector del transporte público urbano en Santa Cruz de la Sierra se declaró en movilización permanente. Representantes de diferentes sindicatos de micros instalaron una protesta y tomaron de forma pacífica las oficinas de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), exigiendo al Gobierno nacional la entrega inmediata de los cilindros y kits de conversión que ya fueron cancelados por los transportistas.

La medida de presión surge en medio de una severa crisis por el abastecimiento de diésel que mantiene paralizadas a decenas de unidades, afectando tanto a los choferes como a la población que utiliza el servicio a diario.

Los transportistas denunciaron que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y los pagos correspondientes, el Gobierno no entrega los equipos necesarios para el cambio de matriz energética.

"Que de una vez dejen de hacer política. Queremos que les entreguen los cilindros a los socios, que han metido sus carpetas y son los que necesitan trabajar. El transporte está parado, la gente está sufriendo porque no hay diésel y, aparte, hay micros que ya han hecho la conversión gastando de su propio bolsillo para poder reactivarse, pero el Gobierno los sigue trancando porque no entrega los cilindros y kits. Tenemos contabilizados más de 3.500 afectados", protestó Paul Lobo, representante del Sindicato de Micros 21 de Mayo.

La urgencia de los choferes por migrar al Gas Natural Vehicular (GNV) se ha intensificado debido al decreto gubernamental que prevé una nivelación de los precios de la gasolina y el diésel hacia valores internacionales en un plazo de seis meses. Ronald García, ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedetrans), advirtió que el transporte urbano cruceño no está en condiciones de soportar un incremento en los carburantes líquidos, lo que hace vital la conversión a gas de la flota restante.

"El Ministro de Hidrocarburos está bajando a Santa Cruz; queremos que nos atienda y nos dé una respuesta. Todavía hay 3.500 micros a diésel que necesitamos transformar. El decreto que sacó el Gobierno prácticamente es un 'gasolinazo' y el transporte público no soportaría un incremento más. Por eso queremos transformar todos los micros que siguen a diésel", señaló García.

Los dirigentes advirtieron que la toma de las oficinas de GNV es solo el inicio de las movilizaciones. De no recibir una respuesta favorable y un cronograma de entrega inmediato por parte de las autoridades del área de hidrocarburos, las medidas de presión continuarán de forma indefinida en los próximos días.

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