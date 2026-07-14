El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que este jueves 16 de julio será feriado departamental con suspensión de actividades laborales en todo el departamento de La Paz, en conmemoración del CCXVII aniversario del Grito Libertario de 1809.

La disposición fue oficializada mediante el comunicado DGTHSO-0033/2026, emitido este martes por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 2750, modificado por el Decreto Supremo N.º 5019.

La medida alcanza a los sectores público y privado de todo el departamento de La Paz, por lo que el descanso será de cumplimiento obligatorio durante la jornada del jueves.

El Ministerio de Trabajo recordó que la determinación se adopta en el marco de la conmemoración de la efeméride paceña y en observancia de lo establecido por la Constitución Política del Estado y la normativa laboral vigente, que garantizan el respeto de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Con este feriado, las actividades laborales se reanudarán con normalidad el viernes 17 de julio, mientras que durante el 16 de julio se desarrollarán los actos cívicos, protocolares y culturales programados por la celebración del aniversario del departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play