Que No Me Pierda reúne más de Bs 27.000 para madre que perdió su vivienda en un incendio

El programa “Que No Me Pierda” impulsó una campaña solidaria para ayudar a Viviana Aguayo, una madre de familia que perdió gran parte de sus pertenencias luego de que un incendio consumiera su vivienda en la ciudad de El Alto.

Durante la entrevista, se habilitó un código QR en pantalla para que la población pudiera realizar aportes económicos directos a la cuenta de Viviana. En pocos minutos, la solidaridad de los televidentes permitió reunir Bs 27.573, monto que será destinado a la reconstrucción del cuarto donde vivía junto a sus dos hijos y su padre.

Incendio dejó a la familia sin pertenencias

Viviana relató que el fuego se habría originado por un posible cortocircuito. Al momento del incendio, sus dos hijos pequeños se encontraban en la vivienda, pero lograron salir con ayuda de una familiar que vive al lado.

“Como pudieron escaparon, aunque sin zapatos, pero escaparon ellos”, contó la madre, al señalar que el humo ya ingresaba al cuarto donde estaban los niños.

La familia perdió ropa, muebles, cuadernos, material escolar e incluso ahorros que los menores juntaban para comprar un televisor.

Pedido de ayuda para reconstruir

Viviana pidió apoyo con material de construcción, como ladrillos, estuco, calaminas u otros insumos, para volver a levantar un ambiente seguro para sus hijos.

“Yo pido esta ayuda por mis pequeños. Yo soy joven, puedo salir adelante, pero ahorita la ayuda necesito por ellos”, expresó entre lágrimas.

Actualmente, la madre y sus hijos se encuentran alojados en un pequeño cuarto de la casa de una tía, mientras buscan reconstruir el espacio que perdieron.

Empresas y personas se sumaron

Además de los aportes económicos, varias empresas y personas se comunicaron con el programa para ofrecer ayuda directa.

Entre los ofrecimientos se anunció la donación de un colchón por parte de Colchones Piero, además de material escolar para los niños desde Hiperlibrerías. También se reportaron personas dispuestas a donar ladrillos para iniciar la reconstrucción de la vivienda.

Solidaridad inmediata

Se destacó la rápida respuesta de la población, que en cuestión de minutos elevó la recaudación de Bs 9.000 a más de Bs 27.000.

Viviana agradeció el apoyo y aseguró que la ayuda será destinada principalmente a sus hijos.

“Yo les agradezco en nombre de mis hijitos. Esta ayuda es para mis hijos, no para mí”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play