Ale Pinedo y Ramado salieron a pelear por su permanencia en Superstars

La gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars continuó con la presentación de Alejandro Pinedo y Suri Academy, quienes compartieron escenario con el invitado especial Maicol Orellana "Ramado" para interpretar "Vamos Pa' la Disco", de Guanábanas.

Con una propuesta llena de ritmo, energía y mucha actitud, el equipo salió decidido a convencer al jurado y al público de que merece continuar en la competencia. Aunque la actuación fue bien recibida, los jueces también aprovecharon la oportunidad para señalar algunos aspectos que aún pueden mejorar.

El primero en tomar la palabra fue Tito Larenti, quien destacó el compromiso del equipo y el crecimiento de la academia.

"Siento que vinieron con muchas ganas de quedarse. El trabajo de la academia ha mejorado y eso se nota. Todavía hay aspectos por trabajar, como la exposición sobre el escenario, pero estuvieron bastante bien. Alejandro y Ramado, me gusta el trabajo que hicieron; solo deben aprender a diferenciar mejor las voces, porque ambos interpretaron toda la letra al mismo tiempo."

Por su parte, Quimey del Río resaltó los avances en la interpretación musical.

"Han mejorado las notas y la vocalización. En general, me gustó mucho más esta propuesta. Se los vio más relajados, más sueltos y disfrutando realmente de la presentación."

Para Gabriela Zegarra, el crecimiento de Alejandro fue evidente.

"La presentación mejoró. Ale, te vi mucho más seguro sobre el escenario y eso hizo que la actuación fluyera mejor."

Mientras tanto, Elka Meyer valoró el esfuerzo demostrado durante los ensayos.

"Se nota el compromiso que tienen. Han mejorado y, en líneas generales, fue una muy buena presentación."

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Alejandro Pinedo expresó el deseo del equipo de seguir en competencia.

"Le pusimos muchísimas ganas. Trabajamos muy fuerte y realmente queremos quedarnos."

Con una actuación en la que mostraron mayor seguridad, energía y evolución, Alejandro Pinedo, Ramado y Suri Academy dejaron todo sobre el escenario en busca de un lugar en la siguiente etapa de La Gran Batalla Superstars. Ahora, la decisión final quedó en manos del jurado.

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