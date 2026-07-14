¡Solo uno continuará! Oriana Arredondo y Ale Pinedo protagonizan la gala de eliminación

La competencia entra en una de sus noches más decisivas. La Gran Batalla Superstars presenta este lunes una nueva gala de eliminación, donde el talento, la disciplina y la pasión serán puestos a prueba en un enfrentamiento que definirá quién continúa en la competencia y quién deberá despedirse del escenario.

Tras una intensa Semana de Dúos, el jurado determinó que los equipos liderados por Oriana Arredondo, junto a la academia Elite Dance, y Alejandro Pinedo, acompañado por Suri Academy, sean los encargados de disputar su permanencia.

Ambos equipos llegan con un solo objetivo: demostrar que merecen seguir luchando por el título. Cada presentación será determinante, pues cualquier detalle podría marcar la diferencia en una noche donde no hay espacio para los errores.

El escenario más grande de la televisión boliviana volverá a encenderse con espectaculares coreografías, emociones al límite y un desenlace que mantendrá al público en suspenso hasta el último momento.

¿Quién logrará convencer al jurado y asegurar su lugar en la competencia? ¿Quién tendrá que decir adiós al sueño de convertirse en el gran ganador de La Gran Batalla Superstars?

La respuesta se conocerá esta noche, desde las 20:30, solo por la señal de Red Uno.

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