Oriana Arredondo abrió la gala de eliminación con una presentación que mostró su evolución

La tensión se hizo sentir desde el primer minuto de la gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars. Los encargados de abrir la noche fueron Oriana Arredondo y la academia Elite Dance, acompañados por el invitado especial Alejandro Zapata, quienes asumieron el desafío de interpretar "Criminal", de Natti Natasha y Ozuna.

Con una puesta en escena llena de energía, actitud y un gran despliegue coreográfico, el equipo salió decidido a defender su permanencia en la competencia. Aunque el jurado reconoció una importante evolución respecto a sus presentaciones anteriores, también compartió observaciones para fortalecer algunos aspectos técnicos.

La primera en intervenir fue Elka Meyer, quien destacó la seguridad y la conexión mostradas sobre el escenario.

"Me gustó la presentación. Hubo mucha más conexión y ambos intérpretes se sintieron más seguros. En el equipo también vi una mejor comunicación, aunque todavía hubo algunos momentos de descoordinación. En general, estuvo mucho mejor."

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la energía del grupo, aunque invitó a profundizar en la interpretación de los personajes.

"Trabajaron con tranquilidad y eso se notó tanto en los famosos como en los bailarines. Tal vez podría haber más conexión y complicidad entre ustedes. Les recomiendo estudiar aún más la interpretación de los artistas originales para futuras presentaciones. Aun así, esta actuación fue mucho más agradable y sólida."

Tito Larenti valoró que el equipo haya tomado en cuenta las observaciones realizadas en la gala anterior.

"Escuchar las devoluciones siempre da resultados. Corrigieron varios aspectos de la presentación pasada y eso marcó una diferencia. Oriana, me gustó mucho verte más tranquila y menos ansiosa. Solo les recomendaría seguir trabajando el lipsync, especialmente la modulación de la voz. Alejandro, estuviste mucho más correcto y relajado. Muy bien."

Finalmente, Quimey del Río destacó la evolución artística de la pareja.

"Considero que hubo mejoras. Vi mucha más sensualidad y una interpretación más acorde al personaje. También noté avances en el manejo de la letra de la canción. Hay algunos detalles por pulir, pero, en general, fue una presentación muy sólida."

Tras escuchar las devoluciones, Oriana Arredondo agradeció el respaldo recibido durante toda la competencia.

"Siempre he contado con el apoyo de mi familia y siento que esta presentación fue mucho mejor."

Por su parte, Alejandro Zapata aseguró que disfrutó cada momento sobre el escenario.

"Me divertí muchísimo y quiero agradecer a todo el equipo por el trabajo que hicimos juntos."

Con una actuación que reflejó mayor confianza, conexión y crecimiento, Oriana Arredondo, Alejandro Zapata y Elite Dance dieron inicio a una intensa gala de eliminación, dejando claro que estaban dispuestos a luchar hasta el final por un lugar en la competencia.

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