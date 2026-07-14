Alejandro Pinedo quedó eliminado tras un emotivo duelo con Oriana Arredondo

La noche más intensa de La Gran Batalla Superstars tuvo un desenlace cargado de emociones. Tras una reñida gala de eliminación, Oriana Arredondo y Alejandro Pinedo se enfrentaron en el último duelo por un lugar en la competencia, dejando todo sobre el escenario en una presentación que conmovió tanto al jurado como al público.

Los dos participantes interpretaron "Hoy Tengo Ganas de Ti", de Alejandro Fernández y Christina Aguilera, un desafío en el que debían demostrar dominio escénico, interpretación, afinación y una impecable sincronización con la letra de la canción.

Con evidente nerviosismo, pero también con determinación, ambos famosos ofrecieron una actuación que reflejó el esfuerzo y la evolución alcanzada durante su paso por el programa.

Al finalizar la presentación, el jurado deliberó antes de anunciar la decisión definitiva. La encargada de comunicar el resultado fue Quimey del Río, quien reconoció el alto nivel mostrado por ambos competidores.

"Ha sido una decisión difícil. Los dos han mejorado y demostraron todo lo que podían dar sobre este escenario. Lamentablemente, esta noche el equipo que queda eliminado es el de Alejandro Pinedo y Suri Academy."

Con ese anuncio, Oriana Arredondo aseguró su permanencia en La Gran Batalla Superstars, mientras que Alejandro Pinedo se despidió de la competencia entre aplausos y muestras de cariño por parte de sus compañeros.

Visiblemente emocionado, Alejandro agradeció la oportunidad de haber formado parte del programa y dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron durante esta experiencia.

"Muchas gracias. Ha sido una aventura hermosa, donde aprendí de todo. Quiero agradecer especialmente a mi madre y a mi hermano por su apoyo incondicional."

Así concluyó una nueva gala de eliminación, marcada por el talento, la emoción y una despedida que dejó huella. Mientras Oriana Arredondo continúa en la lucha por el título, Alejandro Pinedo cierra su participación con el reconocimiento del público y el cariño de quienes siguieron de cerca su crecimiento en La Gran Batalla Superstars.

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