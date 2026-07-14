Juntos por Alenir: artistas bolivianos unen sus voces por una leyenda del folklore

La emoción se apoderó del escenario de La Gran Batalla Superstars cuando la competencia hizo una pausa para rendir homenaje a una mujer que ha dedicado su vida a la música boliviana. En una noche cargada de sentimientos, el programa invitó a los bolivianos a unirse en una sola causa: brindar apoyo a Alenir Echeverría, reconocida cantante, compositora y exjurado de La Gran Batalla: Duelo de Voces.

El homenaje estuvo acompañado por una emotiva interpretación de Guísela Santa Cruz y Sonia Barrientos, quienes hicieron vibrar el escenario con las canciones "Esta Vida" y "Paica Carnavalera", en una presentación que despertó aplausos, nostalgia y un mensaje de esperanza.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Alenir Echeverría se ha convertido en una de las máximas exponentes del folklore oriental cruceño, dejando una huella imborrable en la música nacional. Hoy, atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir una grave descompensación provocada por altos niveles de azúcar y fuertes dolores de cabeza, situación que ha movilizado a toda la comunidad artística del país.

Como muestra de cariño y agradecimiento por su legado, músicos, cantantes y gestores culturales organizaron un concierto solidario que busca recaudar fondos para apoyar su recuperación.

La cita será este jueves 16 de julio, desde las 19:00, en Tapekuá, ubicado en la calle La Paz, esquina Ballivián. Sobre el escenario estarán reconocidos artistas como Sonia Barrientos, Guísela Santa Cruz, Carla Galzin, Claudia Santa Cruz, Micky Terrazas, Trío Oriental, Carmencita Justiniano, entre otros, quienes unirán sus voces en una noche dedicada a una de las grandes referentes de la música boliviana.

Las entradas tienen un costo de Bs 100, y quienes deseen colaborar pueden realizar sus reservas comunicándose al 77621105.

Durante la presentación del homenaje también se compartieron palabras que reflejan el cariño que Alenir ha sembrado a lo largo de su carrera. La cantante Carla Galzin resumió ese sentimiento con un mensaje que conmovió a todos los presentes:

"Ella tiene un corazón de oro; así es como se merece que la colaboremos."

Más allá del espectáculo, La Gran Batalla Superstars recordó que la música también tiene el poder de unir, agradecer y tender la mano cuando más se necesita. Hoy, el mejor aplauso para Alenir Echeverría puede convertirse en un acto de solidaridad que la acompañe en su proceso de recuperación.

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