“Se financiará si tenemos el 50-50”: Velasco proyecta un corredor internacional clave para Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, detalló un plan de infraestructura vial que busca transformar la conectividad regional, advirtiendo que su viabilidad depende por completo de la aplicación de la propuesta fiscal del "50-50" sobre el Impuesto a las Transacciones (IT).

“En la anterior gestión se construyeron 23 kilómetros de carreteras y en 60 días estamos proyectando hacer 100 kilómetros; quiero hacer mil kilómetros en cinco años, pero la única forma de hacerlo es manejando nuestros recursos”, enfatizó el líder departamental.

De acuerdo a Velasco, la administración cruceña busca concretar una conexión internacional estratégica a través de un corredor que unirá San Ignacio con Vila Vela (127 kilómetros) y Roboré con el límite de Paraguay (130 kilómetros), sumando un trazado clave de 250 kilómetros. Este proyecto vial de gran envergadura permitirá el flujo diario de aproximadamente 3.000 camiones provenientes de Mato Grosso con destino al Océano Pacífico.

En este contexto, el gobernador cruceño indicó que el desarrollo de esta infraestructura carretera responde a la urgencia de blindar el motor económico del departamento frente a la recurrente inestabilidad social que paraliza otras regiones del país. Velasco destacó que es vital para la economía local que el aparato productivo cruceño cuente con vías alternativas y eficientes que no dependan del occidente de Bolivia para concretar sus exportaciones.

Foto: Red Uno.

La gobernación cruceña ya explora alternativas financieras externas para esta red caminera y apunta a un posible financiamiento directo a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. No obstante, al tratarse de una entidad que solo financia a Estados, el gobernador recalcó que requieren que el Ejecutivo central adquiera formalmente la deuda para que la gobernación la pague con los ingresos generados por el 50% del IT.

Coparticipación del IT

La viabilidad de todo este plan de desarrollo físico y productivo gira en torno a la propuesta del 50-50, una iniciativa ideada por Velasco, redactada por la vicegobernadora Paola Aguirre y presentada en el Senado por el legislador Leo Roca. El gobernador cruceño sostiene que la descentralización del IT representará un cambio histórico para las regiones, otorgándoles de manera directa una capacidad real de endeudamiento para grandes proyectos públicos.

Velasco indicó que actualmente, las gobernaciones se encuentran financieramente asfixiadas debido a que no participan de la distribución de los principales impuestos nacionales y solo perciben tasas locales que significan menos del 3% de sus presupuestos. El proyecto cruceño propone iniciar esta reforma estructural de manera sostenible con el IT, para luego avanzar de forma paulatina con otros tributos nacionales como el RC-IVA, el IVA y el IUE.

Alianza de gobernadores

Para consolidar esta propuesta técnica y política, siete de los nueve gobernadores de Bolivia han conformado un bloque común y ratificado su adhesión a la propuesta de coparticipación del 50-50. Este bloque de autoridades departamentales se reunirá formalmente el próximo 16 de julio en la ciudad de La Paz para firmar un acuerdo vinculante.

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