Ministra de Salud responsabiliza a los Sedes por retraso en salarios

En medio de la tensión por el paro nacional de salud que paralizó la atención en varias regiones del país, la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, rompió el silencio para justificar el retraso en el pago de los sueldos de junio. La autoridad responsabilizó directamente a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) por enviar planillas con múltiples inconsistencias y errores técnicos, lo que obligó a realizar una revisión manual que retrasó los desembolsos.

El conflicto escaló luego de que este lunes, el Colegio Médico de Bolivia y la Confesirmes activaran un paro de actividades ante el incumplimiento del convenio que establece que los salarios deben ser cancelados, a más tardar, el día 10 de cada mes.

"Errores e irregularidades" en las planillas

Según Flores, los recientes cambios de personal administrativo en las oficinas regionales de los Sedes habrían provocado un descuido técnico en la elaboración de los documentos de pago, derivando en demoras que afectaron a miles de profesionales en todo el territorio nacional.

"Lamentablemente los Sedes, supongo que por los cambios que han tenido, han tenido dificultades en el proceso de sus planillas. ¿Qué tipo de dificultades? Dos medios tiempos que hacen un tiempo completo para un profesional con diferentes números de carnet; personas que están más allá de lo que permite la Ley Financial, descuentos equivocados, aportes o retenciones judiciales mal hechas", detalló la ministra de Salud.

La autoridad nacional explicó que subsanar estos fallos obligó al ministerio a realizar una auditoría de emergencia desde el pasado miércoles. "Revisar cada departamento significa revisar uno por uno para encontrar ese error. Y eso es lo que se ha estado haciendo (...) y sabían, les hemos avisado al Colegio (médico) y a los sindicatos", aseguró Flores.

Mira la programación en Red Uno Play