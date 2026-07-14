Una noticia que mantiene en vilo a miles de hogares. Este miércoles será un día clave para los padres de familia, estudiantes y maestros en el departamento, ya que las autoridades de educación definirán de manera oficial si se posterga el retorno a las aulas o si se mantiene el calendario previsto.

El descanso pedagógico de invierno, que inicialmente tiene programado su fin para este viernes 17 de julio, podría extenderse una semana más. Sin embargo, la decisión final no se tomará a la ligera y dependerá de un análisis técnico y tripartito.

Coordinación clave: Clima, salud y consenso

El Director Departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que ya se ha instruido a los directores distritales activar los protocolos de evaluación en cumplimiento con la resolución ministerial. Para tomar una determinación, se sostendrán reuniones cruciales con dos actores fundamentales:

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi): Para evaluar si las bajas temperaturas y los frentes fríos continuarán azotando a la región.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes): Para analizar el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en la población estudiantil.

"Ellos [los directores distritales] están en la obligación de ver el informe de salud y el pronóstico de Senamhi. Si Salud sugiere que podamos tener una semana más y el pronóstico de Senamhi concuerda con aquello, pues tiene que haber un acuerdo también con los padres de familia y los maestros", explicó Veizaga.

El reto de la reposición de clases

De aprobarse la ampliación por una semana adicional, el director aclaró que esta medida implicará una planificación conjunta. Los sectores involucrados deberán acordar cómo se repondrán los días no trabajados para garantizar el cumplimiento de los días hábiles del calendario escolar.

La incertidumbre terminará este miércoles, día en el que se presentarán los informes finales y se dará a conocer la resolución definitiva a toda la comunidad educativa de Cochabamba.

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