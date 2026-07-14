El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, informó que entre este miércoles y jueves se tomará una decisión sobre una posible ampliación del descanso pedagógico en el departamento de La Paz, en función de la evolución de las enfermedades estacionales y las condiciones climáticas.

La autoridad explicó que la evaluación se realiza de manera permanente con base en los reportes epidemiológicos y el comportamiento de las temperaturas.

“Lo que ya ustedes y la población saben, es decir, cómo anda el tema epidemiológico y además cómo andan las temperaturas y en función a esto se va a definir, estimo que hasta el miércoles o jueves ya, si se amplían o no”, afirmó.

Ampliación de vacaciones invernales será regional

Sanjinés aclaró que la determinación no será uniforme para todo el país, ya que el calendario escolar es regionalizado y cada departamento podrá asumir medidas de acuerdo con su realidad.

“No se olviden que esto es además regional y que se trabaja con las direcciones departamentales; el calendario escolar es regionalizado, entonces cada una de las regiones tiene que adaptarse a definir si amplían o no”, sostuvo.

La decisión final será comunicada una vez concluyan las evaluaciones técnicas realizadas por el Ministerio de Educación en coordinación con las direcciones departamentales y las autoridades de salud.

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