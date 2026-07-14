“Perdí contacto hace dos meses”: Una hija relata cómo su padre fue reclutado para la guerra de Rusia

La desesperación se ha apoderado de Esther Nogales, quien descubrió por redes sociales que su padre se encuentra desaparecido en el frente de batalla ruso, tras perder el rastro de su padre hace dos meses. La joven relató con profunda angustia el engaño que sufren muchas víctimas:

“Lo de mi padre no es la única situación en la que desaparece una persona y no se sabe de su paradero, son mercenarios que se llevan a personas reclutándolos con promesas de dinero y que, por su ingenuidad o falta de dinero, estas personas acceden a llevárselos a Rusia para la guerra”.

Antes de perder toda comunicación, el hombre llegó a enviarle remesas y mensajes de texto donde le aseguraba que su participación en el conflicto le traería grandes beneficios y la ciudadanía rusa. Sin embargo, la realidad de la trinchera cortó abruptamente el contacto y ahora su familia vive en la total incertidumbre. “Me enteré por redes sociales que mi padre está desaparecido junto a varias personas más; quisiera tener contacto con otros familiares también y saber su ubicación, pero no sé por dónde buscar”, lamentó Nogales.

La inacción y el vacío legal

La afectada acudió a las instancias diplomáticas correspondientes en busca de auxilio para dar con el paradero de su padre.

Lamentablemente, la respuesta oficial apagó rápidamente sus expectativas de un pronto reencuentro: “Hablé con la embajada de Bolivia en Rusia y me dijeron que las esperanzas de saber algo de él son mínimas porque son muchas las personas que están pasando por esto”.

En este contexto, la afectada indicó que “postularse en Rusia no es ilegal, quienes están llevando a las personas desde aquí son quienes están cometiendo esos delitos, por lo que quisiera que las autoridades averigüen quiénes son los que se llevan a personas de aquí con promesas falsas y engaños”.

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