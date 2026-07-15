“Me envió Bs. 500 por mi cumpleaños”: El dolor de la madre de Iván Valdivia tras conocer de su muerte en Rusia

El drama del reclutamiento extranjero cobra una víctima más con el deceso de Iván Valdivia, un ciudadano boliviano que aceptó una supuesta oferta laboral en Rusia y terminó armado en la línea de combate contra Ucrania. Se conoce preliminarmente que, tras ingresar a territorio euroasiático, el joven recibió equipamiento militar y fue enviado directamente a las trincheras, donde lastimosamente perdió la vida en plena zona de conflicto.

La madre de la víctima, quien se encontraba en el área rural al momento de la partida de su hijo, se enteró de la alarmante travesía por medio de su hija menor.

“Él me dijo 'mamá, te estoy enviando Bs. 500 por tu cumpleaños’, fue el 7 de mayo y por el día de la madre, y después me enviaba fotos y su entrenamiento hasta que ya no me respondió más”, relató conmovida la mujer.

El recuerdo de un hijo multifacético

Lejos de la realidad militar que le costó la vida en el extranjero, la familia de Iván Valdivia lo recuerda en su natal Santa Cruz como un hombre incansable que dominaba diversos oficios dignos para sustentar su hogar. “Aquí trabajaba de albañil, plomero, cocinero, se las buscaba de una forma u otra, pero no hacía sufrir a su familia de hambre”, manifestó con profunda nostalgia su progenitora al evocar el espíritu protector de su hijo.

Esta dolorosa pérdida se suma al luto generalizado que golpea al barrio San Juan, donde los vecinos continúan consternados por el trágico fallecimiento de Valdivia y su primo en la misma guerra.

Mira la programación en Red Uno Play