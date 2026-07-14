Chaco Energías descarta venta de electricidad a planta de criptominería en Bulo Bulo; el proyecto está en fase de solicitud

La empresa Chaco Energías S.A. rechazó las denuncias sobre una presunta venta irregular y directa de energía eléctrica desde la planta termoeléctrica de Bulo Bulo, ubicada en el municipio de Entre Ríos (Trópico de Cochabamba), a una firma privada dedicada a la criptominería y centros de datos. La aclaración surge luego de una fiscalización presencial realizada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), la cual determinó que las acusaciones, inicialmente presentadas por un senador de Santa Cruz, carecen de respaldo fáctico.

Durante una verificación en las instalaciones, se evidenció que ni las turbinas de generación ni la subestación eléctrica de la termoeléctrica están proveyendo energía a la planta vecina.

"Se dijo que estamos proveyendo energía de manera irregular a una empresa privada, lo cual es absolutamente falso (...). Chaco Energías no ha iniciado ningún suministro comercial de energía a este proyecto. No hemos firmado ningún contrato de energía, ni hemos erogado ni un centavo de recursos de la empresa ni del Estado", aseveró Alejandro Torres, gerente de Chaco Energías, detallando que la sala de control no registra consumos de gas ni de electricidad vinculados a este emprendimiento.

Proyecto a diseño futuro y bajo riesgo empresarial

Aunque se descartó cualquier transferencia de energía actual, los ejecutivos confirmaron que existe la intención de concretar un negocio a futuro para suministrar al menos 27 megavatios (MW) a solicitud de la firma privada. No obstante, precisaron que esta operación está sujeta estrictamente a un proceso regulatorio complejo y a la aprobación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el suministro de gas, así como al registro oficial de la AETN para operar bajo la modalidad de "usuario dedicado".

Torres enfatizó que, por normativa, Chaco Energías es únicamente un agente de generación dentro del Sistema Integrado Nacional y no tiene la facultad de realizar ventas directas sin autorización estatal. Asimismo, señaló que la inversión y el tendido eléctrico externo construidos hasta el momento representan un riesgo asumido exclusivamente por la empresa privada.

"Ellos corren con su riesgo, van a invertir (...). Si no nos autoriza la AETN, no nos da el registro, no se puede hacer. Es un riesgo de ellos", puntualizó el gerente, agregando que la relación previa se limita a cartas de intención para evaluar viabilidad técnica y no a contratos vinculantes.

Paratech registra 60% de avance físico y sin equipos

A poca distancia de la termoeléctrica se encuentra el predio de la empresa Paratech, firma orientada al almacenamiento de datos y la criptominería. En el lugar se observó el emplazamiento de más de 30 contenedores destinados a albergar los servidores y sistemas de refrigeración, obras que comenzaron el año pasado y registran un 60% de avance en obras civiles y mejoramiento de terrenos.

Edson Figueroa, encargado de Paratech, corroboró que la planta no se encuentra operativa ni está energizada por la red pública.

"Al momento no contamos con nada. Tenemos sí el equipo físico, ven la estructura, pero no tenemos nada (...). Aquí en la planta Paratech prácticamente no llega energía, no está energizado. Nosotros ocupamos paneles solares y tenemos un generador de energía para poder ocupar alguna herramienta", explicó Figueroa, quien además indicó que los servidores informáticos aún no han arribado al país.

De obtenerse las licencias correspondientes del sector regulador y completarse la importación de la tecnología requerida, se estima que la planta podría finalizar sus obras e iniciar operaciones comerciales hacia finales de año, bajo una tarifa proyectada de 24 dólares por megavatio.

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