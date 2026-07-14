Camión de alto tonelaje vuelca en un canal de la Radial 26

Un aparatoso accidente de tránsito se desarrolló en la avenida Radial 26, entre el tercer y cuarto anillo de la capital cruceña, donde un camión de alto tonelaje utilizado para el bombeo de concreto terminó volcado dentro de un canal de drenaje. De acuerdo a información preliminar, se conoce que tras perder el control de la pesada maquinaria, el conductor rompió la baranda de seguridad y el borde de la estructura antes de caer de costado, provocando serios daños materiales en el vehículo.

El dramático escape de un ocupante

En el camión viajaban tres personas, de las cuales dos resultaron heridas con diversos golpes y debieron ser trasladadas a una clínica privada de la zona. La tercera persona logró salvar su vida al saltar del motorizado en movimiento justo unos segundos antes de que este terminara en el fondo del canal.

"Para no chocarlo, lo esquivó y cayó al canal. El chofer estaba con golpes y su hermano estaba bien. No había exceso de velocidad, no le dio tiempo de frenar, el otro vehículo salió de golpe", relató el ciudadano que logró ponerse a salvo tras el salto. De acuerdo a su declaración, confirmó que una maniobra inesperada de otro conductor ajeno al camión desencadenó este violento incidente vial.

Tránsito inicia las pericias

Efectivos del organismo operativo de Tránsito llegaron hasta el lugar del siniestro para iniciar las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades del hecho.

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