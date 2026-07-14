"Fueron llevados con engaños": Familiares de bolivianos en Rusia presentan denuncia por trata y tráfico de personas en la Felcc

El drama de las familias bolivianas cuyos seres queridos terminaron atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania pasó de la angustia pública a las instancias legales. La tarde de este martes, familiares de los jóvenes afectados se presentaron en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz para sentar una denuncia formal por el delito de trata y tráfico de personas.

Afligidas y portando las fotografías de los dos jóvenes que hoy se encuentran incomunicados en el frente de batalla, las familias buscan que la policía identifique y capture a los intermediarios que operan en el país captando civiles para el ejército ruso.

Engañados por una supuesta recompensa económica

Según el testimonio de los denunciantes, los reclutadores internacionales utilizaron la necesidad económica como anzuelo, asegurándoles a los jóvenes que recibirían elevados montos de dinero por trabajos civiles o logísticos alejados del peligro. Sin embargo, una vez en territorio ruso, la realidad dio un giro drástico al verse obligados a vestir uniformes militares y ser trasladados a búnkeres en la denominada "zona cero".

Con esta denuncia penal, los familiares esperan que el Ministerio Público y los agentes de la Felcc aceleren las investigaciones de oficio que ya se habían anunciado días atrás. La prioridad del sector es desbaratar esta red criminal que continúa operando en Sudamérica y lograr que el Gobierno boliviano gestione los mecanismos internacionales necesarios para la pronta repatriación y rescate de los connacionales que aún siguen con vida en las trincheras.

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