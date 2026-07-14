Fiscal general afirma que aún no hay prueba contundente de droga en el caso “narcomadera”

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se refirió al caso denominado “narcomadera” y afirmó que el Ministerio Público actuará con responsabilidad antes de asumir cualquier determinación contra las personas investigadas.

Mariaca explicó que, hasta el momento, no existe una prueba contundente que confirme que en las maderas se transportaban sustancias controladas, especialmente cocaína.

“Se tiene que tener la certeza, la prueba contundente de que en las maderas efectivamente se transportaba sustancias controladas, en especial cocaína”, manifestó.

Pericias dieron falso positivo

La autoridad indicó que diferentes reportes, informes y pericias realizadas hasta ahora dieron como resultado un falso positivo.

Según explicó, esto significa que no se pudo determinar, ni en Bolivia ni en otras diligencias realizadas en el exterior, que efectivamente haya existido tráfico de sustancias controladas en la madera.

“No se ha podido determinar tanto en nuestro país como en otras diligencias que se están realizando en otros países que sí efectivamente hubo tráfico de sustancias controladas en las maderas”, señaló.

Defiende responsabilidad con empresarios madereros

Mariaca sostuvo que la Fiscalía no puede actuar de manera irresponsable contra empresarios madereros que tienen trayectoria y aportan al país, si no existen indicios sólidos o pruebas suficientes.

“No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país, aquellos empresarios madereros que tienen tradición de más de 30 o 20 años”, afirmó.

La autoridad remarcó que no se puede destruir la reputación o el trabajo de años de personas o empresas únicamente con presupuestos o indicios que, hasta la fecha, no han sido confirmados.

Declaraciones en varios departamentos

El fiscal general informó que el caso continúa en investigación y que se están tomando declaraciones a diferentes personas en Cochabamba, Pando y Santa Cruz, departamentos donde se abrieron procesos relacionados con este caso.

También señaló que se enviaron pericias al IDIF y se solicitó cooperación a organismos internacionales para esclarecer los hechos.

Fiscalía respetará informes de otros países

Mariaca indicó que Bolivia respeta la independencia de los ministerios públicos de otros países, como Chile o Brasil, pero aclaró que el Ministerio Público boliviano continuará con su propia investigación.

“Lo que digan los chilenos, lo que digan los brasileños, ellos son independientes de lo que puedan resolver o manifestar”, expresó.

No descartan imputaciones ni rechazo del caso

El fiscal general afirmó que, si se encuentran indicios o pruebas suficientes, se procederá con imputaciones o aprehensiones. Sin embargo, también señaló que, si no se demuestra la existencia de tráfico de sustancias controladas, la Fiscalía podría rechazar la denuncia.

“Si se tiene que imputar a las personas, vamos a imputar. Si se tiene que aprehender a las personas con indicios o pruebas correspondientes, vamos a aprehender”, afirmó.

Pero añadió que, si corresponde, también se determinará el rechazo del caso.

“Si se tiene que rechazar este caso porque no existió el tráfico de sustancias controladas, tengan la seguridad de que vamos a determinar el rechazo de denuncia”, sostuvo.

Investigación delicada

Mariaca reiteró que se trata de una investigación delicada y que el Ministerio Público tiene la obligación de esclarecer los hechos con base en pruebas y no en especulaciones.

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