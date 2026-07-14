Gobierno afirma tener listo el paquete de 12 leyes; las entregará gradualmente

El vocero gubernamental, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno ya tiene listas las 12 leyes estructurales destinadas a reformar la administración del Estado boliviano.

Sin embargo, aclaró que los proyectos no serán enviados todos al mismo tiempo, sino de manera gradual a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en función del ritmo de análisis, debate y aprobación que establezca el Legislativo.

“Las leyes están listas para ser entregadas, se irán entregando paulatinamente en función del tratamiento, cada una requiere un tratamiento específico”, afirmó Gálvez.

Serán debatidas en la Asamblea

El vocero señaló que las propuestas elaboradas por el Ejecutivo no son documentos cerrados, ya que deberán pasar por el debate legislativo y podrán recibir aportes de los asambleístas.

“Las propuestas ya están, pero eso no significa que son exactamente las que se tienen que aprobar. Es nuestra propuesta, es nuestra iniciativa y el resultado final será fruto del debate en la Asamblea Legislativa”, explicó.

Gálvez sostuvo que el objetivo es que las nuevas normas expresen un horizonte común y consensuado para transformar el país.

Apuntan a transformar el Estado

Gálvez afirmó que el Gobierno busca desmontar lo que denominó un “Estado tranca”, al que describió como pesado, lento y lleno de trabas burocráticas.

“El Estado que hemos heredado está hecho a imagen y semejanza de Evo Morales y Luis Arce, no es el Estado que merecemos los bolivianos”, sostuvo.

Según el vocero, la transformación del Estado será un proceso complejo, ya que las actuales estructuras administrativas dificultan la gestión pública y la atención de las necesidades de la población.

“Tenemos un Estado que complica las cosas, y desarticularlo, desarmarlo, hacerlo útil para el país va a ser un reto que nos va a llevar más tiempo todavía”, concluyó.

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