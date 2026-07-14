Embajada de Rusia rechaza vínculos con supuesto reclutamiento de bolivianos para la guerra

La misión diplomática rechazó las acusaciones sobre una presunta captación de ciudadanos bolivianos y aseguró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones si los pedidos llegan por canales oficiales.

La Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado de prensa en respuesta a las consultas de medios bolivianos sobre denuncias de un supuesto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La misión diplomática rechazó de manera categórica cualquier vínculo con esas acusaciones y aseguró que no participa ni tiene relación con personas u organizaciones que presuntamente se dediquen a captar ciudadanos bolivianos con ese fin.

“La Embajada descarta de manera rotunda cualquier vínculo de esta Misión Diplomática con el supuesto reclutamiento de ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala parte del comunicado.

Niegan relación con redes de captación

La Embajada indicó que tampoco tiene información sobre la existencia de estructuras dedicadas al reclutamiento de bolivianos para participar en lo que Rusia denomina “operación militar especial”.

Asimismo, afirmó que en reiteradas ocasiones ciudadanos bolivianos consultaron sobre este tema a través de redes sociales o visitas a la Sección Consular, pero que la respuesta institucional fue que la misión no puede brindar asistencia, asesoramiento ni orientación al respecto.

Mencionan participación de extranjeros en el conflicto

En su pronunciamiento, la Embajada señaló que en el conflicto en Ucrania participan ciudadanos extranjeros de distintos países bajo diversas modalidades, incluidos bolivianos.

También hizo referencia a datos del Ministerio de Defensa de Rusia, según los cuales ciudadanos bolivianos se habrían incorporado a filas ucranianas y algunos habrían fallecido. Estas afirmaciones corresponden a la versión del Gobierno ruso.

Disposición a colaborar

La representación diplomática expresó su disposición a colaborar con el esclarecimiento del tema, siempre dentro del ámbito de sus competencias y cuando las solicitudes sean formuladas por los canales oficiales.

La Embajada aclaró que cualquier requerimiento debe ser remitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Investigación en Bolivia

El pronunciamiento surge en medio de denuncias públicas sobre bolivianos que habrían sido llevados a Rusia bajo presuntas ofertas de trabajo o promesas económicas y que luego habrían terminado vinculados al conflicto armado.

Las autoridades bolivianas deberán establecer si existió reclutamiento, quiénes estarían involucrados y si hubo redes de captación dentro o fuera del país.

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