La dolorosa noticia sobre la muerte de Iván Valdivia y su primo en el frente de guerra ruso ha dejado una profunda herida en el barrio San Juan de la ciudad de Santa Cruz. Consternado por la tragedia, un vecino del lugar recordó el comportamiento ejemplar que siempre demostraron ambos jóvenes en su comunidad: “Eran bien como vecinos, no tenían vicios, eran tranquilos”.

Una familia marcada por la tragedia consecutiva

Una vecina cercana describió con impotencia la lamentable cadena de decesos que hoy los agobia: “Eran trabajadores y humildes; casi toda la familia de él está falleciendo, su mamá también recién falleció y ahora ellos dos”.

Lejos de las armas y la violencia del combate en el extranjero, la comunidad cruceña prefiere recordar a los jóvenes por su espíritu multifacético y los constantes oficios dignos que desempeñaban para salir adelante en el día a día. "Eran buenas personas, trabajadores, daban buena vibra adonde llegaban; eran albañiles, vendían empanadas, eran pintores", detalló conmovido otro de los vecinos sobre las actividades cotidianas de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play