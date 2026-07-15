La emoción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 llega a su punto culminante. Este miércoles, las selecciones de Argentina e Inglaterra paralizarán el planeta fútbol cuando se enfrenten por la primera semifinal del torneo. El histórico duelo se disputará en el imponente estadio de Atlanta, Estados Unidos, donde ambas escuadras buscarán el boleto dorado a la gran final del certamen.

En Bolivia, los amantes del fútbol tienen una cita imperdible con las pantallas y plataformas de Red Uno, que llevará la transmisión oficial de este partidazo en vivo y en directo para todo el país.

¿A qué hora empieza la transmisión?

La antesala de este clásico mundialista arrancará temprano para que no te pierdas ningún detalle:

Inicio de la previa especial: 14:40 (Hora de Bolivia). Red Uno iniciará su cobertura con un análisis profundo, posibles alineaciones, datos históricos y toda la información de último minuto desde Atlanta.

Pitazo inicial: 15:00 (Hora de Bolivia).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en Bolivia?

Red Uno de Bolivia ha preparado un despliegue multiplataforma para que disfrutes del encuentro desde cualquier pantalla:

Televisión abierta: A través de la señal habitual de Red Uno.

Internet: Mediante la señal web oficial de Red Uno.

Redes Sociales: Con coberturas y contenidos especiales en las cuentas oficiales de TikTok y YouTube de Red Uno de Bolivia.

Una rivalidad con historia

El choque entre la Albiceleste y los Tres Leones es mucho más que un partido de fútbol; es un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas, apasionantes y emblemáticas en la historia de los mundiales. Con planteles plagados de estrellas mundiales, el duelo promete buen fútbol, dramatismo y una intensidad al límite con el sueño compartido de consagrarse campeones del mundo.

¡Prepara tu camiseta y vive la fiesta del Mundial 2026 junto a Red Uno!

Mira la programación en Red Uno Play