¿Por qué hubo un minuto de silencio en el partido Francia vs. España?

La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España inició con un emotivo momento en el Estadio de Dallas, Estados Unidos. Antes del pitazo inicial, jugadores, cuerpos técnicos, autoridades y aficionados guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Niza hace diez años.

El tributo recordó a las 86 personas que fallecieron el 14 de julio de 2016, cuando un camión embistió a la multitud que participaba en las celebraciones del Día Nacional de Francia sobre el Paseo de los Ingleses. El ataque dejó además decenas de heridos y marcó uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del país europeo.

La ceremonia se llevó a cabo luego de que la FIFA aceptara la petición de la Federación Francesa de Fútbol, que trasladó el pedido realizado por autoridades de la ciudad de Niza para rendir un homenaje a las víctimas, sus familiares y a todas las personas afectadas por el atentado.

La decisión fue destacada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien agradeció públicamente a la FIFA por sumarse a la conmemoración y mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el ataque.

Este fue el segundo partido consecutivo de la selección española en el Mundial 2026 que comenzó con un minuto de silencio. En los cuartos de final frente a Bélgica también se realizó un homenaje, en aquella ocasión en recuerdo de las víctimas del incendio registrado en Los Gallardos, en la provincia española de Almería.

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