¡Atención! Scaloni prepara cambios para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra afinan detalles para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro, el enviado especial de Red Uno de Bolivia en Estados Unidos, Pablo Bustillo, reportó las últimas novedades desde el escenario donde se disputará el partido.

El clima también es protagonista en la previa, debido a que en la sede del encuentro se registran lluvias y condiciones cambiantes, aunque ambas selecciones continúan con su preparación para el duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Según el reporte de Bustillo, la selección argentina llega con el plantel completo y con algunas dudas que Lionel Scaloni deberá resolver, principalmente en el mediocampo. Leandro Paredes continúa en recuperación y el cuerpo técnico analiza si estará desde el inicio.

Además, una de las posibles novedades estaría en el ataque, donde la presencia de Lautaro Martínez junto a Lionel Messi aparece como una alternativa que el entrenador argentino estaría evaluando luego del descanso y recuperación de sus futbolistas.

“Han descansado, han recuperado y el elemento está completo, incluso los golpeados”, explicó Bustillo sobre el estado del plantel argentino antes del trascendental compromiso.

Por el lado de Inglaterra, el equipo tuvo una jornada de descanso en Kansas antes de trasladarse hacia Atlanta, donde está previsto que arribe al mediodía y posteriormente atienda a los medios de comunicación. Los ingleses también llegan con sus jugadores en buenas condiciones para el enfrentamiento.

En las últimas horas, medios internacionales señalaron que por una cuestión estratégica Scaloni podría apostar por una modificación en la defensa, con el ingreso de Giuliano Simeone en lugar de Nahuel Molina.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 15:00 (hora de Bolivia), en un partido que será transmitido por Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales.

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