Francia o España: ¿quién ganará? Así votan los hinchas en el pronóstico de Red Uno

La expectativa crece a medida que se acerca la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026. Este martes, desde las 15:00 (hora de Bolivia), Francia y España se enfrentarán por un boleto a la gran final, en un compromiso que será transmitido por Red Uno de Bolivia desde las 14:40.

En la previa del esperado encuentro, Red Uno lanzó un pronóstico en sus redes sociales para conocer la opinión de los hinchas sobre quién será el ganador del duelo. La dinámica ha generado una gran participación, con usuarios que no solo eligen a su favorito, sino que también se animan a pronosticar el marcador.

Entre los comentarios, el usuario MilJ aseguró: "Hice tres veces y me salió que ganará 3-2 España". Por su parte, Alejo Fernández pronosticó un empate 3-3 y una clasificación de España en la definición por penales.

Otro de los participantes, Creador de pep, se mostró aún más optimista con la selección española y vaticinó un triunfo por 5-3. En tanto, el usuario Sammy confía en que Francia será la selección que consiga el pase a la final.

Las opiniones continúan multiplicándose en las plataformas digitales de Red Uno, reflejando la expectativa que ha despertado este enfrentamiento entre dos de las potencias del fútbol mundial.

El ganador del compromiso se convertirá en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 y esperará al vencedor de la otra semifinal para disputar el título del torneo.

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