Francia tiene la fórmula, España tiene a Yamal: ¿quién llega a la final?

La expectativa crece a pocas horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Francia y España se enfrentarán este martes desde las 15:00 (hora de Bolivia) por un lugar en la gran final, en un duelo que reúne a dos selecciones con historia, talento y jugadores llamados a marcar diferencia.

Durante una entrevista en El Mañanero de Red Uno, el exfutbolista Silvestre Justiniano y el representante de futbolistas Guillaurme Jourbejean analizaron las fortalezas de ambos equipos y coincidieron en que en esta instancia están los mejores del mundo.

Justiniano destacó el recorrido reciente de las selecciones que siguen en competencia y recordó que Argentina, Francia y España llegan con un importante respaldo histórico. “En semifinales están los mejores del mundo”, señaló, remarcando que no habrá un nuevo campeón mundial porque los equipos que llegaron a esta fase ya tienen experiencia y protagonismo en los últimos torneos.

Por su parte, Jourbejean, de nacionalidad francesa, aseguró que Francia cuenta con las herramientas necesarias para pelear por el título. Explicó que el fútbol francés atraviesa un momento positivo tanto a nivel de selección como de clubes, además de resaltar la aparición constante de nuevos talentos.

“Francia puede estar orgullosa porque cada temporada saca un jugador nuevo”, afirmó, destacando que varios futbolistas que hace algunos años no eran habituales hoy son figuras importantes del equipo.

En el análisis del partido, Silvestre Justiniano señaló que Francia tiene una ofensiva con jugadores capaces de cambiar el rumbo de un encuentro. Mencionó a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y otros atacantes como piezas desequilibrantes, además de valorar el trabajo del mediocampo con futbolistas como Adrien Rabiot.

“Francia tiene tres monstruos arriba”, expresó Justiniano, quien también resaltó que España deposita gran parte de su esperanza en Lamine Yamal, acompañado por Nico Williams. Sin embargo, consideró que la experiencia y profundidad del plantel francés pueden marcar diferencia en una semifinal que no será sencilla.

Ambos analistas coincidieron en que el enfrentamiento promete ser un partido de máxima exigencia, con dos estilos diferentes y jugadores de gran nivel buscando el pase a la final del Mundial 2026.

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