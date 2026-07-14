Francia Vs España: hora y dónde ver el partidazo de la semifinal del Mundial 2026

La emoción del Mundial continúa este martes con uno de los encuentros más esperados del torneo. Francia y España se enfrentarán desde las 15:00 (hora de Bolivia) en el Dallas Stadium de Arlington, Estados Unidos, en busca del primer boleto para la gran final de la Copa del Mundo.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión especial de Red Uno de Bolivia, que comenzará desde las 14:40 por la señal de televisión, la plataforma web reduno.com.bo, además de sus canales oficiales de YouTube y TikTok.

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Francia llega a esta instancia luego de superar con autoridad a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por un nuevo título mundial.

Por su parte, España aseguró su clasificación tras imponerse por 2-1 a Bélgica en un intenso compromiso, demostrando el nivel que la ha llevado hasta las semifinales.

El encargado de impartir justicia será el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien dirigirá un encuentro que promete grandes emociones entre dos de las selecciones más fuertes del certamen.

Tanto Francia como España afrontarán el compromiso con sus habituales titulares, en un duelo de alto voltaje que definirá al primer finalista del Mundial y que promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

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