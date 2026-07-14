Lamine Yamal: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial y acepto el reto"

El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

“No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana”, completó.

El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, dijo que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".

“Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero”, afirmó sobre las semifinales del Mundial.

Lamine Yamal fue protagonista en la víspera del encuentro por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia. Y se reafirmó este lunes.

"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró.

“El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó.

Y contestó a los críticos. “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel así que no tenéis que esperar nada de mí… pero espero que mañana sea un partido especial", dijo.

Por otro lado, huyó de la numerología ya que cumplió este lunes 19 años, lleva el dorsal 19 y la final del Mundial es el 19 de julio. Lo hizo recordando unas palabras de Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, quien dijo antes del Mundial que el '6' le traía buenos recuerdos y le daba confianza.

“El entrenador de Portugal dijo algo así y luego marcó Mikel Merino que lleva el ‘6’”, señaló.

Además, Lamine Yamal mostró orgullo de ser una estrella en Estados Unidos, dentro y fuera del césped.

“El fútbol me ha dado la oportunidad de que me puedan conocer en Chattanooga, por ejemplo. Lo valoro mucho, nunca podría haberlo imaginado. Lo valoro mucho y estoy muy orgulloso de ello”, declaró.

Y contestó qué se diría si pudiera volver en el tiempo a hablar con su 'yo' de 10 años.

“Que sea el mismo, que disfrute. No hay que hablar mucho antes de los partidos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay situaciones más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Después del partido cada uno seguirá con su vida, no me preocupo de nada ni me agobio", contestó.

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