¿Quién era Rob Dieperink? La historia detrás del árbitro que nunca llegó al Mundial

El árbitro neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años, según confirmó la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que lamentó la pérdida de uno de los jueces con mayor proyección internacional de los Países Bajos. La federación no informó las causas del deceso.

Una carrera de más de 15 años

Dieperink inició su carrera como árbitro profesional en 2011 y debutó en la Eredivisie, la máxima categoría del fútbol neerlandés, a finales de 2017.

Durante su trayectoria dirigió 284 partidos de fútbol profesional, de los cuales 84 correspondieron a la primera división de Países Bajos, consolidándose como uno de los árbitros más experimentados del país.

Destacó como árbitro VAR en torneos internacionales

Además de su trabajo en el campo, Rob Dieperink desarrolló una importante carrera como árbitro de video (VAR).

Participó en la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue asistente del VAR en la final de la Europa League 2024 entre Atalanta y Bayer Leverkusen. También fue designado para la Copa Intercontinental de la FIFA disputada en Catar en diciembre de 2024.

Pocos días antes de su fallecimiento dirigió un partido amistoso de pretemporada entre Go Ahead Eagles y Apollon Limassol.

Quedó fuera del Mundial 2026

Dieperink figuraba inicialmente entre los árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial 2026. Sin embargo, fue retirado de la lista tras ser investigado en el Reino Unido por una denuncia de presunta agresión sexual ocurrida después de un partido entre Crystal Palace y Fiorentina.

Tras una investigación, la Policía Metropolitana concluyó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos y el caso fue archivado. No obstante, la FIFA mantuvo su decisión de excluirlo del torneo.

En ese momento, el árbitro defendió públicamente su inocencia y lamentó haber sido apartado de la Copa del Mundo.

"Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y también informé con total transparencia a la FIFA, la UEFA y la KNVB. Lamento que la FIFA decidiera no nombrarme para el Mundial", declaró al diario neerlandés De Telegraaf.

El fútbol neerlandés lamenta su pérdida

La KNVB destacó que, más allá de su trayectoria internacional, Dieperink era un compañero muy apreciado dentro del arbitraje.

"Nuestra comunidad pierde a un árbitro de gran valor y experiencia internacional, pero, sobre todo, a un excelente compañero", señaló la federación, que envió sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas al árbitro.

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