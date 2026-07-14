"No hay mejor ejemplo de integración": el mensaje de Lamine Yamal a Rajoy

El futbolista español Lamine Yamal respondió a las declaraciones del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien afirmó que la selección francesa jugaba "sin franceses", y reivindicó al fútbol como un ejemplo de integración.

Declaraciones que generan controversia

El joven delantero evitó entrar en una confrontación directa y destacó el papel del deporte en la convivencia entre personas de distintos orígenes.

“El fútbol si sirve para algo es para integrar. No hay mejor ejemplo de integración que Francia y España”.

Yamal aseguró que tanto la selección francesa como la española representan la diversidad de la sociedad actual y consideró que ese es uno de los principales valores del fútbol.

“Somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona”.

Las declaraciones del atacante llegan en medio del debate generado por las palabras de Rajoy sobre la composición de la selección francesa, comentarios que provocaron diversas reacciones en el ámbito deportivo y político.

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