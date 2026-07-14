Una polémica se desató en redes sociales luego de que una influencer egipcia utilizara una camiseta de Lionel Messi como objeto de limpieza, en una acción que fue considerada por muchos usuarios como una falta de respeto hacia el capitán argentino.

Natasha Chaalan, conocida en TikTok como @natooshchaa, publicó una serie de videos en los que mostró distintas formas de reutilizar la prenda, entre ellas limpiando ventanas, colocándola como tapete y proponiendo utilizarla para pasarla por el piso como un trapeador.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos tomaron la acción como una expresión de enojo tras la eliminación de Egipto, otros criticaron el gesto al considerar que involucraba a una de las máximas figuras del fútbol mundial.

La polémica tomó mayor fuerza debido al contexto del partido entre Egipto y Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto egipcio estuvo cerca de dar la sorpresa al ponerse en ventaja por 2-0 hasta el minuto 79, pero la selección argentina logró una remontada y terminó ganando 3-2.

Lionel Messi fue uno de los protagonistas del encuentro, situación que incrementó el malestar de algunos aficionados egipcios luego de la eliminación de su selección.

El video de la influencer continúa generando comentarios en redes sociales, donde los seguidores del fútbol mantienen el debate sobre el gesto hacia la camiseta de una de las grandes estrellas del deporte.

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