Así entrena Argentina antes de enfrentar a Inglaterra: Red Uno te muestra imágenes exclusivas

La selección argentina ultima detalles para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Desde Atlanta, sede de la semifinal frente a Inglaterra, el enviado especial de Red Uno de Bolivia, Pablo Bustillo, mostró imágenes exclusivas de la última práctica del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante el entrenamiento, el cuerpo técnico comenzó a perfilar el onceno titular que buscará el pase a la gran final. De acuerdo con lo observado en la sesión, Argentina repetiría la misma alineación que utilizó en la victoria sobre Suiza en los cuartos de final del torneo.

Las cámaras de Red Uno también captaron a Lionel Messi colocándose el ponchillo de entrenamiento antes de iniciar la práctica, mientras que futbolistas como Rodrigo De Paul y otros integrantes del plantel dejaron en claro que el equipo llega fortalecido desde el aspecto anímico para afrontar el trascendental compromiso.

Otro aspecto que llamó la atención fue la gran cobertura internacional. Más de 300 medios de comunicación de distintos países se dieron cita en el complejo deportivo para seguir de cerca la preparación de la Albiceleste, reflejando la enorme expectativa que genera el enfrentamiento entre argentinos e ingleses.

Argentina e Inglaterra se medirán este miércoles desde las 15:00 (hora de Bolivia) en Atlanta, en busca de un boleto a la final del Mundial 2026.

La cobertura especial podrá seguirse desde las 14:40 por la señal de Red Uno de Bolivia, además de sus plataformas digitales, incluyendo la página web, TikTok y YouTube, con todos los detalles de la previa, el partido y las reacciones posteriores.

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