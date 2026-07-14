Astrólogo anticipa lo que podría pasar con Messi ante Inglaterra en la semifinal del Mundial

La expectativa crece en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo. Mientras los equipos preparan el partido, un astrólogo realizó una predicción sobre el papel que podría tener Lionel Messi en el trascendental encuentro.

Matías, conocido en redes sociales como @lodicelaluna, analizó las cartas astrológicas de la Albiceleste y del capitán argentino, y aseguró que Messi llega con una energía favorable para afrontar el compromiso.

Según su interpretación, las figuras de Lionel Scaloni y Messi aparecen fortalecidas, mientras que el entrenador y capitán de Inglaterra tendrían una influencia menos favorable.

“El director técnico y el capitán visitante están debilitados y enfrentan obstáculos”, explicó el especialista.

El astrólogo también señaló que Argentina podría tener ventaja para imponer el ritmo del partido, aunque advirtió que Inglaterra cuenta con herramientas para responder desde la disciplina táctica y aprovechar los errores del rival.

Sobre Messi, Matías sostuvo que el jugador argentino tendría una configuración especial para este encuentro. De acuerdo con su lectura, la combinación de diferentes elementos astrales estaría relacionada con liderazgo, capacidad de influencia y una actitud competitiva.

“Líder y rebelde como nadie”, fue la conclusión del especialista al referirse al capitán argentino, quien buscará guiar a su selección hacia una nueva final mundialista.

Argentina e Inglaterra se medirán este miércoles desde las 16:00 (hora de Bolivia) por un lugar en la gran final del Mundial 2026.

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