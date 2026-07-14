¡Imperdible! Inglaterra vs. Argentina en VIVO por Red Uno y sus plataformas digitales

La emoción del Mundial 2026 continúa este miércoles con uno de los partidos más esperados del torneo. Argentina e Inglaterra se enfrentarán desde las 15:00 (hora de Bolivia) en el estadio de Atlanta, Estados Unidos, por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

La Red Uno de Bolivia ofrecerá una cobertura especial del compromiso a partir de las 14:40, con la previa del encuentro, análisis, posibles formaciones y toda la información de última hora antes del pitazo inicial.

Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de la señal web de Red Uno, además de las plataformas de TikTok y YouTube de la Red Uno de Bolivia, para no perderse ningún detalle de esta histórica semifinal.

Argentina e Inglaterra protagonizarán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, con el objetivo de conseguir el ansiado boleto a la final y acercarse al sueño de conquistar el título de campeón del Mundo.

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