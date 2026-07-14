España elimina a Francia y jugará la final del Mundial 2026

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, España dio el golpe y se quedó con la victoria por 2-0 en el estadio Dallas. Mikel Oyarzábal (21' 1T, de penal) y Pedro Porro (12' 2T) convirtieron para la selección de España.

El desempeño Pedro Porro lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de España fue importante por convertir 1 gol y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Pau Cubarsi dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de España fue importante por sacar 5 pelotas fuera del área de peligro.

A los 63 minutos de la segunda etapa, el volante Lamine Yamal levantó al público con un caño a Lucas Digne.

El estratega de Francia, Didier Deschamps, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la línea defensiva; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Luis de la Fuente salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal en la delantera.

Iván Bárton Cisneros fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dallas.

España avanza a la final del Mundial tras su victoria de hoy, y ahora se enfrentará en la última etapa a Inglaterra o a Argentina. La definición de la competencia se jugará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York.

29' 1T - Salió William Saliba por Maxence Lacroix

45' 2T - Salió Adrien Rabiot por Manu Koné

56' 2T - Salió Bradley Barcola por Désiré Doué

72' 2T - Salieron Michael Olise por Rayan Cherki y Lucas Digne por Theo Hernández

Amonestados en Francia:

8' 1T Adrien Rabiot (Conducta antideportiva) y 40' 2T Kylian Mbappé (Conducta antideportiva)

Cambios en España

73' 2T - Salió Mikel Oyarzábal por Ferran Torres

77' 2T - Salieron Dani Olmo por Mikel Merino y Fabián Ruiz por Pedri

83' 2T - Salieron Pedro Porro por Marcos Llorente y Álex Baena por Nico Williams

Amonestado en España:

30' 1T Marc Cucurella (Conducta antideportiva)

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