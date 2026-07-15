El dólar oficial vuelve a subir en Bolivia: conozca la nueva cotización del BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 15 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 10,70, lo que representa un incremento de 20 centavos respecto a la jornada anterior, cuando se ubicó en Bs 10,50.

En el mercado paralelo, la cotización también mostró un alza. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se comercializa en Bs 10,61 para la compra y Bs 10,61 para la venta.

En la jornada previa, esa misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,51 tanto para la compra como para la venta, por lo que el precio aumentó 10 centavos.

Si bien el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo una referencia para diversos actores económicos. En tanto, el BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial seguirá publicándose diariamente en el marco del régimen de tipo de cambio flexible.

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