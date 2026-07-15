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Esto ofrecen a los latinos por reclutarse en la guerra en Europa

Contratos de infantería de asalto para los ejércitos de Rusia y Ucrania revelan pagos diarios por exposición al fuego enemigo.

Ximena Rodriguez

14/07/2026 21:03

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Foto: EFE.

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Diversas ofertas de empleo destinadas a captar combatientes de América Latina inundan las redes sociales con jugosas promesas financieras auspiciadas tanto por el ejército de Rusia como por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Las propuestas para contratos de infantería de asalto contemplan un salario promedio que inicia en los 6.520 dólares mensuales y puede elevarse hasta los 10.000 dólares mensuales, dependiendo enteramente del nivel de riesgo y las actividades desempeñadas en el campo de batalla.

Tarifas y bonificaciones de combate

De acuerdo a sus redes sociales y datos de reclutamiento difundidos para atraer a los voluntarios a ambos bandos del conflicto, la estructura de pagos adicionales se desglosa bajo el siguiente esquema de compensación diaria:

  • Salario base mensual: Aproximadamente 435 USD.
  • Día en posiciones de combate: Aproximadamente 215 USD.
  • Día de combate de baja intensidad o reconocimiento: Aproximadamente 435 USD.
  • Día de operaciones de asalto: Aproximadamente 870 USD.
Un salvavidas financiero con alto costoEste reclutamiento publicitario aprovecha las complejas condiciones económicas de la región para presentar la guerra como una salida rápida a la pobreza o las deudas acumuladas. Sin embargo, detrás de la ilusión de las remesas y las bonificaciones adicionales, la realidad del combate de alta intensidad suele traducirse de forma trágica en desapariciones y muertes en territorio extranjero.Esta problemática golpea de forma directa a hogares en Santa Cruz, donde las familias de jóvenes captados claman por ayuda estatal para repatriar los restos mortales de sus seres queridos.

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