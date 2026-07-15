Contratos de infantería de asalto para los ejércitos de Rusia y Ucrania revelan pagos diarios por exposición al fuego enemigo.
14/07/2026 21:03
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Diversas ofertas de empleo destinadas a captar combatientes de América Latina inundan las redes sociales con jugosas promesas financieras auspiciadas tanto por el ejército de Rusia como por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Las propuestas para contratos de infantería de asalto contemplan un salario promedio que inicia en los 6.520 dólares mensuales y puede elevarse hasta los 10.000 dólares mensuales, dependiendo enteramente del nivel de riesgo y las actividades desempeñadas en el campo de batalla.
Tarifas y bonificaciones de combate
De acuerdo a sus redes sociales y datos de reclutamiento difundidos para atraer a los voluntarios a ambos bandos del conflicto, la estructura de pagos adicionales se desglosa bajo el siguiente esquema de compensación diaria:
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