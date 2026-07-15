La Policía Boliviana reforzó su presencia en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, con el despliegue de al menos 75 efectivos de distintas unidades especializadas, luego del doble crimen registrado el pasado fin de semana.

El comandante de la Policía de San Ignacio de Velasco, teniente coronel Oliver Meneses, informó que el contingente está integrado por funcionarios de Interpol, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), Inteligencia, Delta y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), con el objetivo de fortalecer la seguridad de la población.

“Se han hecho presentes en San Ignacio de Velasco 75 funcionarios policiales de diferentes unidades, como ser Interpol, Felcc, DACI, Inteligencia, grupos operativos de Delta y UTOP, para garantizar a la población ignaciana y a todo visitante que se encuentre en nuestro municipio la seguridad correspondiente”, señaló la autoridad policial.

Meneses explicó que el contingente desarrollará operativos de control, patrullajes preventivos y acciones destinadas al restablecimiento del orden público, además de reforzar las investigaciones en torno a los hechos delictivos registrados recientemente.

“Vamos a realizar operativos, tareas de restablecimiento del orden público, patrullaje preventivo y las investigaciones correspondientes de cualquier hecho que se haya suscitado, para llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

Consultado durante una entrevista en el programa El Mañanero sobre los avances en la investigación del doble crimen y el impacto que tendrá la llegada del nuevo contingente, el comandante confirmó que existen progresos en el caso.

“Sí hay avances, pero con la llegada del DACI se va a reforzar el trabajo que está realizando la Felcc”, señaló.

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