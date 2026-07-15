Recuperan vehículo que fue robado mientras hacía fila por combustible

El motorizado fue hallado en un taller de chapería en la zona Cosmos 79 de El Alto, tres semanas después de haber sido sustraído cerca de una estación de servicio.

Un vehículo que fue robado el pasado 24 de junio en la ciudad de La Paz fue encontrado en un taller de chapería ubicado en la zona Cosmos 79, en la ciudad de El Alto, gracias a la activación del sistema GPS.

De acuerdo con los afectados, el motorizado, un Toyota Caldina, fue sustraído en inmediaciones de la calle Indaburo esquina Sucre, cerca de una estación de servicio, entre las 09:30 y 10:30 de la mañana.

La familia indicó que desde ese día inició una búsqueda constante hasta que finalmente el GPS marcó la ubicación del vehículo.

GPS permitió ubicar el motorizado

Uno de los familiares relató que durante varios días el GPS no emitía señal, pero cuando finalmente se activó, se organizaron para llegar hasta el lugar y esperar la intervención de Diprove.

“No estaba marcando. La cuestión es que botó la ubicación. Me vine acá con mis hermanos, nos hemos organizado, hemos esperado que Diprove llegue porque teníamos miedo de que pudieran reaccionar de mala forma”, explicó uno de los afectados.

Tras el operativo, el vehículo fue encontrado dentro del taller.

Familia pide justicia

El afectado Raúl Yuca agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda, pero denunció que aún existen procedimientos pendientes y pidió que se identifique y procese a los responsables del robo.

“Estamos en las puertas de la Fiscalía para pedir justicia. No podemos dejar esto impune”, manifestó.

La familia pidió al fiscal asignado al caso, Joel Fernández, que avance con las investigaciones y tome las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Denuncian fallas en cámaras de seguridad

Yuca también cuestionó que, durante la búsqueda, las cámaras del sistema BOL-110 y de la Alcaldía no habrían funcionado, situación que, según dijo, dificultó el trabajo de rastreo.

“Hemos hecho requerimientos, hemos ido a ver las cámaras de BOL-110. Ninguna cámara sirve”, denunció.

El afectado también pidió a las autoridades municipales revisar el estado de las cámaras de seguridad, al señalar que la población queda desprotegida cuando estos equipos no están operativos.

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