Cochabamba: Investigan deceso de un menor de edad; la madre se debate entre la vida y la muerte

Una verdadera tragedia consternó a los vecinos de la avenida República la tarde y noche de este martes. Un fuerte despliegue policial y de emergencia alertó a los habitantes de un edificio de la zona, luego de que se reportara el deceso de un niño de apenas un año y seis meses, en un caso que preliminarmente es investigado por las autoridades como un presunto infanticidio.

El llamado de auxilio de los vecinos se registró cerca de las 17:00 horas. Al llegar al departamento —ubicado en el tercer piso—, el personal de Bomberos encontró una escena devastadora: el pequeño ya no presentaba signos vitales, mientras que la madre, de 21 años, aún tenía signos de vida, por lo que fue evacuada de emergencia a un centro médico privado.

Hipótesis preliminar e investigaciones en curso

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Boliviana y la Fiscalía, se presume que la madre habría suministrado una sustancia nociva a su único hijo, provocándole la muerte. Posteriormente, ella también habría ingerido la misma sustancia en un intento por acabar con su propia existencia.

Estado de la madre: Actualmente se encuentra ingresada en la unidad de terapia intensiva de un hospital privado, presuntamente en estado de coma.

Situación del menor: El cuerpo del pequeño permanece bajo custodia para la realización de la autopsia correspondiente. Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia presume que el deceso se debió a la ingesta de una sustancia química, lo cual deberá ser confirmado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Entorno familiar: El padre del menor, de 24 años, acompaña a su pareja en el hospital. Según testimonios recolectados de algunos vecinos de la zona, la pareja —ambos bastante jóvenes— alquilaba el departamento y previamente se habían observado discusiones y peleas públicas entre ellos.

Trabajo pericial en la escena

Hasta altas horas de la noche, el vehículo del IDIF y personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permanecieron en el inmueble colectando indicios, envases o cualquier elemento que permita identificar la sustancia empleada.

El fiscal de Delitos Contra la Vida, Edson Orellana, lidera el procesamiento de la escena junto a peritos especializados. Por su parte, un equipo legal y psicosocial de la Defensoría de la Niñez ya realiza las entrevistas y valoraciones del entorno familiar para coadyuvar en el esclarecimiento de este doloroso suceso que ha dejado luto en la comunidad.

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