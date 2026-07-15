Tras doble crimen en San Ignacio, analista sugiere reforzar la seguridad en la frontera

El analista en seguridad y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rubén Barrientos, advirtió que los hechos de sicariato relacionados con organizaciones criminales brasileñas no son aislados y planteó reforzar los controles policiales y militares en la frontera, tras el doble asesinato ocurrido en San Ignacio de Velasco.

El pronunciamiento surge luego de que el comandante departamental de la Policía informara que una de las principales hipótesis del caso apunta a una disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC).

Barrientos señaló que en municipios fronterizos como San Matías y San Ignacio de Velasco este tipo de hechos ya se registró en otras oportunidades, debido al ingreso de delincuentes desde territorio brasileño para cometer asesinatos por encargo y posteriormente escapar.

"Ingresa gente del Brasil, victiman a otras personas en lo que se llama sicariato por encargo y después huyen. En algunos casos hubo resultados con la aprehensión de probables autores materiales e intelectuales; en este caso no, porque según la información salieron del país rumbo a su territorio después de cometer el ilícito", sostuvo.

El exdirector de la Felcc consideró que la respuesta debe centrarse en fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes para impedir el accionar de estas organizaciones.

"Debemos fortalecer las fronteras con un control policial y militar. La seguridad debe ser mucho mayor, potenciar la seguridad de personal y también de forma lacustre", enfatizó.

Las declaraciones se conocen después de que los cuerpos de Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes, de 36 años, y Sebastián Ibáñez Arroyo, de 26, fueran hallados en el interior de un galpón en San Ignacio de Velasco.

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