La angustia y la incertidumbre se apoderan de varias familias de Rincón de Palometas, Santa Cruz, cuyos seres queridos viajaron a Rusia con la promesa de acceder a trabajos bien remunerados en construcción, pero que, según denuncian sus familiares, terminaron siendo enviados a la guerra.

De acuerdo con los testimonios, más de diez bolivianos habrían sido reclutados bajo engaños y trasladados hacia Rusia en marzo de este año. Desde hace aproximadamente un mes y medio, las familias aseguran que perdieron todo contacto con ellos y desconocen cuál es su situación o paradero.

Una de las madres recordó entre lágrimas la última conversación que sostuvo con su hijo, ocurrida el pasado 20 de mayo.

“Madre, reza por mí para que volvamos. Reza por mí porque nos están mandando al frente”, fueron las últimas palabras que escuchó antes de que cesaran las comunicaciones.

La mujer explicó que el primer grupo salió de Rincón de Palometas el 8 de marzo. Estaba integrado por cinco personas, entre ellas su hijo, su cuñado y su hermano. Según relató, el recorrido comenzó por vía terrestre hasta São Paulo, Brasil; posteriormente viajaron a Turquía y finalmente llegaron a Rusia.

La familia sostiene que los reclutadores llegaron directamente al pueblo y realizaron las ofertas en la plaza principal.

“Ellos vinieron aquí al pueblo, aquí a la plaza. Les ofrecieron un buen sueldo y les dijeron que iban por seis meses para trabajar en albañilería, ayudando a reconstruir viviendas dañadas”, relató la madre.

Sin embargo, aseguró que la realidad fue completamente distinta una vez que los bolivianos llegaron a territorio ruso.

“Mi hijo me dijo: ‘Madre, nos engañaron. Nos hicieron firmar un contrato en ruso. No nos permitieron tomarle una fotografía al documento y era por un año’”, contó con la voz entrecortada.

Respecto al pago que supuestamente recibirían, la mujer indicó que desconoce si realmente percibieron salarios, ya que ningún dinero llegó a su familia.

"Dicen que sí les pagaban, pero yo no sé la verdad. A nosotros no nos ha llegado nada", afirmó.

Ante la falta de noticias, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades bolivianas para que intervengan y gestionen información sobre el estado de los connacionales.

“Por favor, les pedimos que nos ayuden para que nuestros familiares vuelvan, que vuelvan vivos”, expresó la madre.

Según los familiares, al menos nueve personas partieron desde Rincón de Palometas en marzo con destino a Rusia. Desde hace semanas no tienen información sobre ellos, mientras crece la preocupación por su posible participación en el conflicto armado tras haber sido, presuntamente, reclutados mediante falsas promesas de empleo.

Mira la programación en Red Uno Play