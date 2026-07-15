Entre ruinas y abandono: vecinos piden recuperar el centro cruceño

El deterioro del casco viejo de Santa Cruz vuelve a estar en el centro del debate luego de que la Alcaldía anunciara su intención de reactivar esta zona de la ciudad.

Durante un recorrido realizado por Notivisión se constató el estado de abandono de varios inmuebles, además de problemas de inseguridad que preocupan a vecinos y comerciantes.

En distintas calles del centro histórico se observaron casas deshabitadas y en mal estado, paredes cubiertas de grafitis, techos deteriorados y estructuras con evidente riesgo de colapso. Los vecinos aseguran que estas edificaciones abandonadas son utilizadas por delincuentes.

"El centro está muy deteriorado, es un nido de malvivientes y se meten a las casas abandonadas", manifestó una ciudadana. Otra vecina resumió la situación señalando que "todo es un desastre".

Los comerciantes afirman que el abandono de la zona repercute directamente en la actividad económica, ya que la inseguridad y la mala imagen del sector alejan a clientes y visitantes.

Ante este panorama, los vecinos solicitan que las autoridades ejecuten medidas concretas para recuperar el casco viejo y fortalecer la seguridad. "Sería bueno que la Policía nos colabore con patrullaje", expresó una ciudadana.

"En las noches no se puede caminar por acá, tiene que haber mejoría para que lleguen turistas a pasear", afirmó una vecina. Otra persona agregó: "Hay mucha inseguridad, uno no puede salir tarde de la noche porque lo asaltan y le quitan las cosas".

Los vecinos esperan que el plan anunciado por la Alcaldía permita recuperar el centro histórico, una zona que durante décadas fue uno de los principales motores económicos y comerciales de la capital cruceña.

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