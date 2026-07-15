Empiezan a armar graderías para la entrada de la Virgen del Carmen en El Alto

En la ciudad de El Alto comenzaron los trabajos de armado de graderías para la entrada folklórica en honor a la Virgen del Carmen, que se realizará este miércoles desde las 07:00 de la mañana.

Las labores se concentran en la Plaza 16 de Julio, uno de los puntos centrales de la festividad, donde obreros y artistas ultimaban detalles para recibir a bailarines, músicos, devotos y espectadores.

Instalan graderías y preparan el palco oficial

Además del armado de graderías, también se realizan trabajos en el palco oficial, que será utilizado durante el paso de las fraternidades.

En el lugar, artistas trabajaban en la decoración del espacio y pintaban una máscara de moreno, como parte de los elementos representativos de la festividad.

“Estamos pintando una máscara de moreno, nuestro boceto”, señaló uno de los artistas que participaba en los preparativos.

Más de 60 fraternidades participarán

De acuerdo con la información brindada desde la zona, más de 60 fraternidades harán su paso en honor a la Virgen del Carmen.

La entrada reunirá a danzarines, bandas, devotos y vecinos que cada año participan de esta celebración religiosa y folklórica en la urbe alteña.

Ultiman detalles para la fiesta

Los trabajos continuarán hasta dejar listas las graderías, el palco central y la decoración principal para el inicio de la festividad.

La Plaza 16 de Julio se prepara así para recibir una de las actividades más importantes en honor a la Virgen del Carmen en El Alto.

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