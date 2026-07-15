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Comité Pro Santa Cruz exige investigar cómo bolivianos fueron reclutados para ir a Rusia

La institución cívica pidió a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa esclarecer bajo qué condiciones viajaron los jóvenes bolivianos que terminaron participando en la guerra.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/07/2026 23:09

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Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

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El Comité Pro Santa Cruz solicitó a las autoridades nacionales investigar bajo qué condiciones ciudadanos bolivianos fueron trasladados a Rusia, tras conocerse la denuncia de que dos jóvenes fallecieron en medio del conflicto bélico.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, sostuvo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa brindar una explicación sobre el traslado de los ciudadanos.

"Lo que corresponde es que la Cancillería responda y vea bajo qué términos fueron. Si fueron como grupo de paz o para apoyar a algún ejército, lo que sería una intromisión. Creo que deben buscar una respuesta a las familias que hoy se ven afectadas", afirmó.

El dirigente cívico sostuvo que corresponde a las autoridades informar qué ocurrió con los dos jóvenes bolivianos, si efectivamente fallecieron o permanecen desaparecidos.

"Serán ellos quienes tienen que explicar lo que sucedió, si están desaparecidos o muertos, pero sobre todo debe ser de conocimiento público bajo qué medidas fueron a Rusia", enfatizó.

El pronunciamiento surge luego de que familiares de dos jóvenes bolivianos denunciaran que ambos viajaron a Rusia atraídos por una oferta de trabajo y posteriormente perdieron la vida mientras participaban en el conflicto armado, situación que ha generado preocupación y pedidos de una investigación oficial.

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