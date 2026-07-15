Despliegan 200 policías para resguardar la entrada de la Virgen del Carmen

La entrada folklórica en honor a la Virgen del Carmen comenzó este miércoles en la ciudad de El Alto con un amplio operativo de seguridad a cargo de la Policía Boliviana, que dispuso el despliegue de 200 efectivos en un primer turno para resguardar a bailarines, espectadores y comerciantes.

La coronel Claudia Entrambasaguas informó que el Comando Departamental de La Paz, en coordinación con el Comando Regional de El Alto y las unidades especializadas, ejecuta el plan de seguridad durante toda la festividad.

"Actualmente, en el primer turno estamos formando 200 efectivos. Paralelamente, todas las unidades especializadas están, de acuerdo a sus especialidades, dando la seguridad correspondiente", señaló la autoridad policial.

Recorrido de la entrada de la Virgen del Carmen

La Policía también confirmó el cierre de vías a lo largo del recorrido de la entrada, que inicia en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la estación de servicio Cortez, continúa por la avenida Chacaltaya, asciende por la avenida Alfonso Ugarte hasta la Plaza Libertad, donde se encuentra el palco principal, y concluye en inmediaciones de la Plaza La Paz, cerca de la estación del Teleférico Azul.

"Tenemos toda la Juan Pablo II cerrada hasta el inicio de la Plaza La Paz", precisó Strambasaguas.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones debido a los cortes de circulación y al incremento del tráfico vehicular previsto durante el desarrollo de la festividad.

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