La Paz celebrará su aniversario con actividades y un plan para impulsar el turismo y la economía

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que la ciudad vive una etapa de reactivación tras los conflictos registrados en meses anteriores y aseguró que su gestión trabajará para devolverle el liderazgo económico y turístico del país.

La Paz vivirá su aniversario con actividades

Durante una entrevista en El Mañanero, la autoridad señaló que la Alcaldía programó 165 actividades durante julio por la efeméride paceña y sostuvo que el principal objetivo es recuperar el ánimo de la población y promover el movimiento económico.

"Donde hay una paceña, donde hay un paceño que tiene ganas de levantarse, esta ciudad se va a elevar", afirmó.

Dockweiler aseguró que La Paz debe consolidarse nuevamente como "la ciudad más importante y competitiva de Bolivia", impulsando sectores como el turismo, el comercio, la logística, la generación de energía y la producción agropecuaria.

La Paz volverá a la cúspide del desarrollo

Respecto a las obras inconclusas heredadas por su administración, indicó que ya se trabaja para dar funcionalidad a proyectos como el puente de Aranjuez y concluir el Hospital San Antonio, además de buscar una solución definitiva al manejo de los residuos sólidos antes de que concluya la vida útil del relleno sanitario.

En materia turística, el alcalde planteó incrementar la llegada de visitantes de 300.000 a tres millones en los próximos años mediante el programa "Turismo de Altura", que busca convertir a La Paz en el principal centro de distribución de viajeros hacia otros destinos del país.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado con la Gobernación de La Paz y anunció que impulsará proyectos conjuntos con el Gobierno nacional y los municipios para fortalecer el desarrollo regional.

Celebra la verbena más esperada del año

En el marco de las celebraciones por la efeméride paceña, Dockweiler también invitó a la población a participar de la verbena del 15 de julio, que contará con la participación de artistas nacionales y será financiada con el apoyo del sector privado.

"La Paz vuelve a brillar", expresó la autoridad al destacar que las actividades buscan recuperar el orgullo y la identidad de los paceños.

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