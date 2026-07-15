Cochabamba: investigan la muerte de un niño; la madre permanece en terapia intensiva

Un niño de un año y seis meses falleció la tarde del martes en un departamento ubicado en la avenida República, en la ciudad de Cochabamba, en un caso que es investigado preliminarmente como un presunto infanticidio seguido de una tentativa de suicidio.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a los equipos de emergencia cerca de las 17:00 horas. Personal de Bomberos y la Policía acudieron hasta el inmueble, ubicado en un tercer piso, donde encontraron al menor sin signos vitales y a su madre, de 21 años, aún con vida.

La mujer fue auxiliada y trasladada hasta una clínica privada, donde permanece internada en terapia intensiva.

El fiscal asignado informó que, tras conocer el fallecimiento del menor, se activó la intervención del Ministerio Público y la Policía mediante un equipo interdisciplinario.

“Hemos tomado conocimiento del reporte del fallecimiento de un niño menor, razón por la cual intervino la Fiscalía y la Policía a través de un equipo interdisciplinario. Se ha procesado y se está haciendo el seguimiento del caso”, explicó.

El fiscal indicó que se espera el certificado médico forense y la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte y avanzar con la investigación.

“Vamos a hacer la autopsia, una vez que tengamos las diligencias correspondientes vamos informar más detalles”, señaló el fiscal, quien agregó que existe una persona involucrada en el proceso investigativo.

Alcaldía lamenta el hecho y advierte situación familiar compleja

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Murillo, expresó su preocupación por el caso y señaló que se trata de un nuevo hecho de violencia contra un menor.

“Estamos de luto por otro caso de infanticidio, ya son ocho a nivel departamental y dos en Cercado”, manifestó. Murillo confirmó el fallecimiento del niño y explicó que se aguardan los informes oficiales de la Fiscalía y la Policía para conocer con precisión lo ocurrido.

“No se descartan actos de violencia. Los padres eran demasiado jóvenes y estaban en una situación económica inestable, razón por la cual pudo ocurrir este problema”, indicó.

Asimismo, destacó que desde la Alcaldía se trabaja en acciones de prevención y educación para evitar hechos similares.

Analizan el contexto emocional de la madre

La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, informó que el padre del niño se encontraba de viaje por motivos laborales y que la familia atravesaba una situación compleja.

“Hemos podido establecer que el padre, un joven, estaba de viaje por temas laborales. Él está muy mal emocionalmente”, explicó. Prado señaló que se realizarán informes para conocer el entorno familiar y emocional en el que se encontraba la madre, considerando su edad.

“Presumimos hechos de depresión. Por la edad también, 21 años, una maternidad a esa edad es delicada”, afirmó. La funcionaria indicó que se aguardan los resultados de las investigaciones para definir las medidas de protección y atención para la familia.

Desde la Alcaldía informaron que la Fiscalía inició una investigación bajo la figura preliminar de infanticidio seguido de suicidio, mientras que la madre permanece bajo atención médica por una tentativa de suicidio.

Las autoridades señalaron que esperarán los informes de la Policía y del Ministerio Público para establecer con mayor precisión la tipificación legal y las circunstancias del hecho.

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