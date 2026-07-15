Santa Cruz defenderá el modelo 50-50 para que las regiones administren más recursos

La Gobernación de Santa Cruz ratificó su respaldo al modelo 50-50 y anunció que defenderá esta propuesta en los espacios de diálogo con las demás regiones del país. La iniciativa busca que el 50% de los recursos recaudados en cada departamento permanezcan en la región para fortalecer la gestión de las entidades autónomas.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Rodrigo Paz convocara a los nueve gobernadores del país a una reunión nacional para el próximo 5 de agosto en Sucre, donde el principal tema de análisis será precisamente la redistribución de recursos bajo el denominado modelo 50-50.

El vocero de la Gobernación cruceña, Rolando Schrupp, señaló que la propuesta surge como respuesta a la difícil situación financiera que enfrentan las gobernaciones y cuestionó que el Gobierno central concentre la administración de los recursos mientras transfiere nuevas obligaciones a las regiones sin garantizar el financiamiento correspondiente.

"Hoy tenemos el ejemplo muy claro del sistema de salud, cuando la Gobernación actúa como una suerte de agente de pago. Entendamos cómo funcionan las recaudaciones en este país. El Estado recauda los impuestos, se los lleva a La Paz, allá toman las decisiones y una partecita vuelve a Santa Cruz para que la administremos", manifestó.

Schrupp sostuvo que la situación económica de la institución departamental se ha visto afectada por la falta de transferencias oportunas.

Indicó que la Gobernación acumula tres meses sin recibir 31 millones de bolivianos por concepto de regalías petroleras, mientras continúa asumiendo gastos como bonos de vacunación, prediarios, certificados de bachiller e incrementos salariales.

"Ahora nos están haciendo asumir los incrementos salariales sin darnos una compensación. Si ya el presupuesto estaba crítico y el Gobierno decide tomar decisiones políticas, no puede ser que la respuesta económica sea: 'encárgate vos de lo que yo decidí'", afirmó.

Respecto a la aplicación del modelo, explicó que la Gobernación plantea una implementación progresiva. Como primer paso, propone redistribuir el Impuesto a las Transacciones (IT), de manera que una parte de esos recursos sea coparticipada entre gobernaciones, alcaldías y universidades, sin eliminar la participación del nivel central.

Asimismo, informó que antes del encuentro convocado por el presidente Rodrigo Paz, los gobernadores sostendrán una reunión para unificar una posición regional. Además, recordó que el próximo lunes el tema también comenzará a debatirse en la Cámara de Senadores, donde se analiza el Presupuesto General del Estado.

"La propuesta busca que las regiones administren una mayor parte de los recursos que generan y cuenten con las herramientas necesarias para responder a las necesidades de la población", enfatizó Schrupp.

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